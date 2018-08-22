Лунін може піти в оренду у Вальядолід

Реал Вальядолід зробив запит щодо оренди українського голкіпера Андрія Луніна.

Новачок Прімери Вальядолід хоче орендувати 4 футболістів мадридського Реала, повідомляє Libertad Digital. Серед них український голкіпер Андрій Лунін.

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Королівський клуб наразі має в своєму складі 5 голкіперів. На Бернабеу задоволені роботою українця, але хочуть, щоб він отримував більше ігрового часу. Претендентами на оренду є Райо Вальєкано та Вальядолід.

Сам Мадрид надає перевагу Вальядоліду, де Лунін конкуруватиме за місце в старті з вихованцем Барселони Масіпом.

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