Італійський клуб поставив ультиматум своєму основному воротарю Майку Меньяну. "Россонері" запропонують французу новий контракт, тільки якщо він поверне свою топ-форму та знову буде показувати гру, за яку його вважали одним з найкращих голкіперів світу, повідомляє Spazio Milan.

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Якщо Меньян не зможе повернутися на колишній рівень, тоді його виставлять на трансфер та спробують замінити воротарем Реала Андрієм Луніним, який готовий до відходу з Мадриду через недостатню кількість ігрової практики. Зазначається, що крім Луніна Мілан цікавиться кіпером Аталанти Марко Карнесеккі, Ванею Мілінковічем-Савічем з Торіно та воротарем Лілля Люка Шевальє.

До слова, у нинішньому сезоні Майк Меньян провів 44 поєдинки за клуб, пропустив 52 голи та оформив 11 "кліншитів". Його контракт з міланцями розраховано до 30 червня 2026 року. На рахунку Андрія Луніна 12 матчів та 19 пропущених м'ячів за Реал, а також 4 поєдинки "на нуль".

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