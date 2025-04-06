Лунін може перейти в італійський топ-клуб – українцем хочуть замінити воротаря, який втратив свій рівень
Мілан цікавиться українським голкіпером Реала Андрієм Луніним.
Італійський клуб поставив ультиматум своєму основному воротарю Майку Меньяну. "Россонері" запропонують французу новий контракт, тільки якщо він поверне свою топ-форму та знову буде показувати гру, за яку його вважали одним з найкращих голкіперів світу, повідомляє Spazio Milan.
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Якщо Меньян не зможе повернутися на колишній рівень, тоді його виставлять на трансфер та спробують замінити воротарем Реала Андрієм Луніним, який готовий до відходу з Мадриду через недостатню кількість ігрової практики. Зазначається, що крім Луніна Мілан цікавиться кіпером Аталанти Марко Карнесеккі, Ванею Мілінковічем-Савічем з Торіно та воротарем Лілля Люка Шевальє.
До слова, у нинішньому сезоні Майк Меньян провів 44 поєдинки за клуб, пропустив 52 голи та оформив 11 "кліншитів". Його контракт з міланцями розраховано до 30 червня 2026 року. На рахунку Андрія Луніна 12 матчів та 19 пропущених м'ячів за Реал, а також 4 поєдинки "на нуль".
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