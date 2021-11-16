"Це складна історія. Зараз ситуація залежить від Андрія. Деколи футболіст приходить і каже прямо – я не хочу чекати свого шансу, тому дайте мені можливість, бо я буду тут сидіти дуже довго. Він буде сидіти, допоки грає Куртуа.

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З іншого боку, іноді бувають моменти, коли треба дочекатися свого шансу. Свого часу Касільяс також знайшов і виринув молодим. Деколи потрібно дочекатися. Лунін може перейти не тільки у Лілль, є багато інших команд. І я впевнений, що ці команди будуть у ньому зацікавлені, але все залежить від самого Андрія", – розповів Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, контракт українця з Реалом розрахований до 2024 року. В поточному сезоні Лунін ще не провів жодного офіційного матчу і залишається дублером Тібо Куртуа.

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