Лунін може позбутися Куртуа – бельгійцеві зроблять пропозицію, від якої неможливо відмовитись
Саудівська Аравія може допомогти голкіпера Реала Андрію Луніну позбутися конкурента.
Саудівські клуби давно полюють за Вінісіусом, якого зваблюють шаленими пропозиціями. Як повідомляє defensa central , Саудівська Аравія стежить за ще одним гравцем Реала.
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Аль-Ахлі хоче підписати Тібо Куртуа. Саудівці готові запропонувати мадридцям значну суму, щоб вмовити "вершкових" відпустити бельгійця. Тібо також запропонують контракт, від якого важко відмовитися. Раніше зазначалося, що воротар хоче продовжувати виступати у складі Реала.
Нагадаємо, що Тібо Куртуа виступає у складі мадридців з 2018 року. Його угода з Реалом діє до 2026 року. Бельгієць – конкурент Андрія Луніна за місце в основі.
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