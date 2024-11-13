Саудівські клуби давно полюють за Вінісіусом, якого зваблюють шаленими пропозиціями. Як повідомляє defensa central , Саудівська Аравія стежить за ще одним гравцем Реала.

Півзахисник Реала завершив кар'єру в 19 років через бактерію – клуб шокований

Аль-Ахлі хоче підписати Тібо Куртуа. Саудівці готові запропонувати мадридцям значну суму, щоб вмовити "вершкових" відпустити бельгійця. Тібо також запропонують контракт, від якого важко відмовитися. Раніше зазначалося, що воротар хоче продовжувати виступати у складі Реала.

Нагадаємо, що Тібо Куртуа виступає у складі мадридців з 2018 року. Його угода з Реалом діє до 2026 року. Бельгієць – конкурент Андрія Луніна за місце в основі.