Керівництво Реала поставив ціль перед командою і щедро винагородить за її досягнення.

Лунін з партнерами по Реалу / фото: Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Мадридський клуб виплатить гравцям понад 80 млн євро бонусів до вирахування податків, якщо "вершкові" виграють усі 6 турнірів. Про це повідомляє Marca.

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У поточному сезоні Реал уже став володарем Суперкубка УЄФА і Міжконтинентального кубка, а також продовжує боротьбу в Лізі чемпіонів, Ла Лізі та Кубку Іспанії. Крім того, у червні мадридці візьмуть участь у Клубному чемпіонаті світу.

Минулого сезону загальна сума преміальних гравців Реала склала 40 млн євро до вирахування податків, зокрема 900 тисяч виплатили кожному гравцеві за перемогу в Лізі чемпіонів.

У випадку, якщо мадридці виграти усі 4 турніри, клуб заробить 265 мільйонів євро, 80 з яких підуть на бонуси.

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