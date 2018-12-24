Лунін може дебютувати за Реал на початку січня, – Diario Madridista

Український голкіпер Андрій Лунін може повернутись у Реал взимку. Також відома дата можливого дебюту.

Мадридський Реал спробує продати голкіпера Кейлора Наваса в січні, повідомляє Diario Madridista.

Пеллегріно: Лунін точно не зіграє проти Реала у Кубку Іспанії

Замість костариканця дублером Тібо Куртуа стане українець Андрій Лунін, який перейшов у "королівський клуб" влітку 2018 року з луганської Зорі, але зараз виступає в складі Леганеса на правах оренди.

Що цікаво, дебютувати в складі "вершкових" воротар може саме проти Леганеса в 1/16 Кубка Іспанії. Поєдинки відбудуться 9 та 16 січня. Нагадаємо, що за "огірків" Андрій у цьому раунді турніру точно не зіграє через орендну угоду.

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