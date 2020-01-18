toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Лунін: Моє головне завдання – повернутись у Реал

06:30 383 Читать на русском
Лунін: Моє головне завдання – повернутись у Реал
Андрій Лунін з президентом і тренером Ов'єдо / ФК Ов'єдо

Український голкіпер Андрій Лунін розповів, що стало причиною його переходу в клуб Сегунди, а також заявив, що планує повернутися в мадридський Реал.

"Мета мого переходу в Ов'єдо – отримати стабільну ігрову практику вперше за останні роки. Я втратив чимало часу. А також я прагну перемагати з Ов'єдо, піднятися на вищі позиції. Моє головне завдання у найближчій перспективі – повернутись у Мадрид, щоб конкурувати там. Але я буду все робити крок за кроком. Зараз думаю тільки про Ов'єдо.

Лунін припустився епічного фейлу в дебютному матчі за Ов'єдо – команда українця поступилась одному з лідерів Сегунди

Реал завжди допомагає мені. В мене не було хороших періодів за останні півтора року, але Реал завжди шукає для мене найкращі варіанти, а я намагаюся своєю грою віддячити клубу", – цитує Луніна Defensa Central.

Нагадаємо, Лунін перейшов в Ов'єдо на правах оренди до кінця поточного сезону. Лунін вже встиг дебютувати за нову команду – він зіграв у виїзному матчі 23 туру Сегунди проти Альмерії (0:2).

Іспанські ЗМІ про трагічний дебют Луніна за Ов'єдо – українця рятує скандал, а суддя світового рівня виносить вердикт

blog_ava
"Пішли всі на**ін, хто так думає": Мілевський обурений тим, що його називають алкоголіком
00:50
892
Теги
Українці за кордоном Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін Сегунда
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
47
хв
Уотфорд
14:30
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук