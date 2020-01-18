Лунін: Моє головне завдання – повернутись у Реал

Український голкіпер Андрій Лунін розповів, що стало причиною його переходу в клуб Сегунди, а також заявив, що планує повернутися в мадридський Реал.

"Мета мого переходу в Ов'єдо – отримати стабільну ігрову практику вперше за останні роки. Я втратив чимало часу. А також я прагну перемагати з Ов'єдо, піднятися на вищі позиції. Моє головне завдання у найближчій перспективі – повернутись у Мадрид, щоб конкурувати там. Але я буду все робити крок за кроком. Зараз думаю тільки про Ов'єдо.

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Реал завжди допомагає мені. В мене не було хороших періодів за останні півтора року, але Реал завжди шукає для мене найкращі варіанти, а я намагаюся своєю грою віддячити клубу", – цитує Луніна Defensa Central.

Нагадаємо, Лунін перейшов в Ов'єдо на правах оренди до кінця поточного сезону. Лунін вже встиг дебютувати за нову команду – він зіграв у виїзному матчі 23 туру Сегунди проти Альмерії (0:2).

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