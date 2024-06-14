Лунін міг отримати руку допомоги від Саудівської Аравії – Реал спокушали 70 мільйонами за Куртуа
Реал міг би заробити божевільну суму, якби надумав відпустити своїх воротарів.
Неназваний саудівський клуб пропонував мадридцям 70 млн євро за Тібо Куртуа, стверджує Defensa Central.
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Реал відразу відмовив, хоча Андрій Лунін у нинішньому сезоні показав свою здатність гідно замінити бельгійця. Втім, керівництво "вершкових" вважає Куртуа одним з недоторканних гравців складу. Сам Тібо також не горить бажанням вирушати на східні заробітки у 32 роки.
Натомість доля Луніна залишається туманною. Українець не поспішає ставити підпис під новим контрактом, а чинний завершується вже за рік. Якщо Реалу не вдасться переконати Андрія, то продаж цього літа виглядає неминучим.
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