Неназваний саудівський клуб пропонував мадридцям 70 млн євро за Тібо Куртуа, стверджує Defensa Central.

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Реал відразу відмовив, хоча Андрій Лунін у нинішньому сезоні показав свою здатність гідно замінити бельгійця. Втім, керівництво "вершкових" вважає Куртуа одним з недоторканних гравців складу. Сам Тібо також не горить бажанням вирушати на східні заробітки у 32 роки.

Натомість доля Луніна залишається туманною. Українець не поспішає ставити підпис під новим контрактом, а чинний завершується вже за рік. Якщо Реалу не вдасться переконати Андрія, то продаж цього літа виглядає неминучим.

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