Каталонська Жирона намагалася орендувати Андрія Луніна перед закриттям трансферного вікна, однак Реал не погодився відпустити українського голкіпера, повідомляє DefensaCentral.

Ребров прибрав Луніна із заявки збірної України на матчі відбору до ЧС-2026, викликавши екс-лідера Динамо

За інформацією джерела, клуб із Мадрида відхилив офіційний запит суперника, а каталонці зрештою уклали угоду з Домініком Ліваковичем.

Ще раніше головний тренер Реала Хабі Алонсо дав Луніну зрозуміти, що його роль у команді залишиться незмінною – він отримає шанс проявити себе лише в матчах Кубка Іспанії.

Раніше Футбол 24 повідомляв, що Жирона також цікавилася іншим голкіпером збірної України – Георгієм Бущаном.

Зазначимо, що в іспанській команді вже грають вінгер Віктор Циганков, нападник Владислав Ванат та кіпер Владислав Крапивцов.

Жирона без Циганкова і Крапивцова поступилась Севільї – каталонці зазнали вже третьої поразки поспіль і впали на дно