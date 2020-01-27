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Лунін: Дуже комфортно в Ов'єдо, тренер мені довіряє

11:35 1636 Читать на русском
Лунін: Дуже комфортно в Ов'єдо, тренер мені довіряє
Андрій Лунін / офіційний сайт Ла Ліги

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін поділився емоціями після матчу 25-го туру Сегунди проти Жирони (1:1).

"Ми набрали очко і продовжуємо працювати. Для Ов'єдо дуже важливо додати. Ми хотіли заробити три очки, але це був складний матч.

Сейви Луніна у відеоогляді матчу Жирона – Ов'єдо – 1:1

Мені дуже комфортно в Ов'єдо. Для мене важливо грати, і зараз я граю. Я вірю, що тренер продовжить довіряти", – поділився Лунін в коментарі Radio Marca.

Нагадаємо, Ов'єдо врятував нічию в матчі з Жироною (1:1), а Лунін кілька разів рятував свою команду від пропущеного голу.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Ов'єдо Ов'єдо Андрій Лунін Андрій Лунін
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