Лунін: Дуже комфортно в Ов'єдо, тренер мені довіряє

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін поділився емоціями після матчу 25-го туру Сегунди проти Жирони (1:1).

"Ми набрали очко і продовжуємо працювати. Для Ов'єдо дуже важливо додати. Ми хотіли заробити три очки, але це був складний матч.

Сейви Луніна у відеоогляді матчу Жирона – Ов'єдо – 1:1

Мені дуже комфортно в Ов'єдо. Для мене важливо грати, і зараз я граю. Я вірю, що тренер продовжить довіряти", – поділився Лунін в коментарі Radio Marca.

Нагадаємо, Ов'єдо врятував нічию в матчі з Жироною (1:1), а Лунін кілька разів рятував свою команду від пропущеного голу.

Жирона – Ов'єдо: надійний Лунін не раз врятував астурійців, став одним з найкращих у матчі та відсвяткував виїзну нічию