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Лунін майстерно парирував пенальті у матчі проти Депортіво

21:49 - Читать на русском
Лунін майстерно парирував пенальті у матчі проти Депортіво
Андрій Лунін / Фото ФК Ов'єдо

Український воротар Ов'єдо Андрій Лунін продовжує феєрити у другому за силою дивізіоні Іспанії.

В рамках 33-го туру Сегунди в гості до Ов'єдо завітав Депортіво.

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На 37-й хвилині зустрічі арбітр поєдинку помітив порушення правил у штрафному майданчику господарів та призначив 11-метровий. Воротар Ов'єдо Андрій Лунін зумів переграти гравця гостей та у стрибку парирував потужний удар суперника.

Нагадаємо, Ов'єдо бореться за прописку у Сегунді, до початку зустрічі з Депортіво команда українця перебувала за крок до зони вильоту.

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Теги
Іспанія Українці за кордоном Депортіво Депортіво Відеоновини Ов'єдо Ов'єдо Андрій Андрій Лунін Сегунда
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