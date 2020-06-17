Лунін майстерно парирував пенальті у матчі проти Депортіво

Український воротар Ов'єдо Андрій Лунін продовжує феєрити у другому за силою дивізіоні Іспанії.

В рамках 33-го туру Сегунди в гості до Ов'єдо завітав Депортіво.

Ов'єдо – Депортіво: онлайн-трансляція ключового матчу Луніна – українець проти легендарного чемпіона

На 37-й хвилині зустрічі арбітр поєдинку помітив порушення правил у штрафному майданчику господарів та призначив 11-метровий. Воротар Ов'єдо Андрій Лунін зумів переграти гравця гостей та у стрибку парирував потужний удар суперника.

Нагадаємо, Ов'єдо бореться за прописку у Сегунді, до початку зустрічі з Депортіво команда українця перебувала за крок до зони вильоту.

Від ДНК Барселони та підсилення Динамо до великого похмілля – де зараз чемпіони світу 2019 U-20, які прославили Україну