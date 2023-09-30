Жирона приймає мадридський Реал в рамках 8-го туру Ла Ліги. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію дивіться у цій новині на "Футбол 24".

Стартовий свисток матчу Жирона – Реал Мадрид пролунає о 19:30 за київським часом. Гру можна переглянути наживо на MEGOGO, а за текстовою онлайн-трансляцією стежте на "Футбол 24". Артем Довбик та Віктор Циганков знову отримали місце у стартовому складі – це вчетверте поспіль український дует виходить в основі. Натомість Андрій Лунін уже понад місяць без ігрової практики в Реалі.

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До слова, сьогоднішні суперники перебувають поруч в турнірній таблиці Ла Ліги. Перемога дозволить кожній із команд стати одноосібним лідером.

Жирона – Реал Мадрид: стартові склади:

Жирона: Гассаніга – Блінд, Гарсія А., Гутьєрес, Еррера, Гарсія Е., Коуту, Лопес, Савіо, Довбик, Циганков

Реал: Кепа – Карвахаль, Начо, Рюдігер, Камавінга, Вальверде, Кроос, Чуамені, Вінісіус, Беллінгем, Хоселу.