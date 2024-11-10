Голкіпер Реала Андрій Лунін відзначився асистом у матчі проти Осасуни і має кращу результативність, ніж Михайло Мудрик.

Український воротар мадридців у своєму активі вже має одну результативну дію. Андрій Лунін аситував Вінісіусу, коли той забивав Осасуні.

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У Михайла Мудрика у цьому сезоні АПЛ зіграв у шести матчах. Вінгер Челсі не відзначився жодною результативною дією. Мудрик відзначався лише в Лізі конференцій та Кубку англійської ліги. Крім того, у Луніна більше голів/асистів в останніх трьох матчах, ніж у Мбаппе.

Нагадаємо, що у цьому сезоні Андрій зіграв за Реал у п'яти матчах, в яких двічі зумів зберегти свої ворота сухими.

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