Байєр і дортмундська Борусія готові боротися за 24-річного українця, стверджує Fichajes.net.

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Лунін отримує регулярні шанси в нинішньому сезоні, однак позиції Тібо Куртуа залишаються "залізними". Реал може відпустити кіпера, контракт якого завершується за рік. Свого часу мадридці заплатили Зорі 12 млн євро, а зараз Transfermarkt оцінює Андрія у 5 мільйонів євро.

Додамо, що Байєр претендує на зону ЛЧ, а Дортмунд взагалі кинув виклик Баварії у боротьбі за чемпіонство.

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