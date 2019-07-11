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Лунін: Леганес хотів мене залишити, але віддав перевагу Куельяру

22:36 175 Читать на русском
Лунін: Леганес хотів мене залишити, але віддав перевагу Куельяру
Андрій Лунін / фото: ФК Леганес

Голкіпер Реала Андрій Лунін розповів про те, як Леганес пропонував йому продовжити оренду.

"Так, Леганес хотів мене залишити. Перед відпусткою з кожним гравцем розмовляли. Ось там 25 осіб, з них 15 в оренді, 10 всього на контракті.

Лунін: Ох****в, коли дізнався про інтерес Реала, на мить навіть злякався

Вони казали, що хотіли, аби я залишився, і вони розраховують на мене, як на основного воротаря. Питали мене про моє майбутнє, про бажання залишитися. Але я відповів, що все залежить від Реала.

Основний воротар Леганеса – Куельяр, повинен був покинути команду, а я мав лишитись на його позиції. У той день, коли я переходив, він подзвонив мені і поділився, що трансфер зірвався і він залишається. Тренер віддав йому перевагу, як більш досвідченому", – розповів Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Андрій Лунін відправився на тренувальний збір з Реалом в Канаду, а один з його конкурентів – Люка Зідан – приєднався до Расінга.

Хаос триває: Лунін прилетів з Реалом у Канаду, відчепив конкурента, а іспанські ЗМІ пророкують суперечливе майбутнє

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