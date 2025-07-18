Лунін начебто контактував з Вільяреалом – відомі перші результати перемовин і відповідь Мадрида
Вільяреал активно цікавиться підсиленням позиції воротаря на новий сезон Ліги чемпіонів.
Головною метою Вільяреала став український голкіпер Андрій Лунін, повідомляє Estadio Deportivo. Джерело, яке не відзначається надійністю, навіть повідомило про контакти "жовтої субмарини" з оточенням футболіста.
Реал встановив цінник на Луніна – таку суму може потягнути лише одна ліга, колишній клуб українця жорстко "відшили"
Однак Мадрид попередньо не згоден відпускати Луніна у Вільяреал, повідомив Футбол 24 журналіст Cadena SER Давід Костарроса, який спілкувався з автором інсайду Маттео Моретто.
Реал високо цінує Луніна і вважає, що знайти другого номера зі схожими якостями буде надзвичайно складно. Однак, перемовини можуть продовжитись.
Нагадаємо, Вільяреал пропонував "бланкос" оренду українця, тоді як іспанські ЗМІ раніше зазначали, що мадридці могли б погодитись лише на повноцінний трансфер.
Авторитетна Marca на початку червня повідомляла, що Андрій вирішив залишитись в Реалі.
Учасник Ліги чемпіонів хоче Луніна, Циганков має аж три варіанти в АПЛ і вводить Жирону в ступор