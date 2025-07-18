Головною метою Вільяреала став український голкіпер Андрій Лунін, повідомляє Estadio Deportivo. Джерело, яке не відзначається надійністю, навіть повідомило про контакти "жовтої субмарини" з оточенням футболіста.

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Однак Мадрид попередньо не згоден відпускати Луніна у Вільяреал, повідомив Футбол 24 журналіст Cadena SER Давід Костарроса, який спілкувався з автором інсайду Маттео Моретто.

Реал високо цінує Луніна і вважає, що знайти другого номера зі схожими якостями буде надзвичайно складно. Однак, перемовини можуть продовжитись.

Нагадаємо, Вільяреал пропонував "бланкос" оренду українця, тоді як іспанські ЗМІ раніше зазначали, що мадридці могли б погодитись лише на повноцінний трансфер.

Авторитетна Marca на початку червня повідомляла, що Андрій вирішив залишитись в Реалі.

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