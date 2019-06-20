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Лунін: Конкуренція з Куртуа? Для цього я і переходив у Реал

08:00 280 Читать на русском
Лунін: Конкуренція з Куртуа? Для цього я і переходив у Реал
Андрій Лунін / Reuters

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін прокоментував своє майбутнє.

"Чи почну збори у Реалі? Про це пізніше скажуть. Що стосується чуток в пресі, що я буду дублером Куртуа, то ніяк до них не ставлюся. Коли мені особисто щось скажуть, тоді буду реагувати.

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Чи готовий конкурувати з Куртуа? Я для цього і переходив в Реал", – передає слова Андрія Луніна FootballHub.

Нагадаємо, минулий сезон Андрій Лунін провів у оренді в Леганесі, де зіграв за сезон 7 матчів, пропустив 7 голів та тричі залишав свої ворота сухими. Влітку українець повинен повернутись у розташування Реала.

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