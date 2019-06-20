Лунін: Конкуренція з Куртуа? Для цього я і переходив у Реал

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін прокоментував своє майбутнє.

"Чи почну збори у Реалі? Про це пізніше скажуть. Що стосується чуток в пресі, що я буду дублером Куртуа, то ніяк до них не ставлюся. Коли мені особисто щось скажуть, тоді буду реагувати.

"Зідан не писав", – Лунін розповів про майбутнє в Реалі

Чи готовий конкурувати з Куртуа? Я для цього і переходив в Реал", – передає слова Андрія Луніна FootballHub.

Нагадаємо, минулий сезон Андрій Лунін провів у оренді в Леганесі, де зіграв за сезон 7 матчів, пропустив 7 голів та тричі залишав свої ворота сухими. Влітку українець повинен повернутись у розташування Реала.

"Ворота Реала у надійних руках": Лунін з партнерами стали відкриттям ЧС-2019 U-20 – голкіпер вразив ще й уболівальників