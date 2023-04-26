Майбутнє голкіпера збірної України Андрія Луніна під великим питанням. Його контракт з "бланкос" розрахований до літа 2024 року.

Тривалий час ходять чутки, що 24-річний воротар прагне піти з Мадрида у пошуках стабільної ігрової практики. Проте тепер журналіст Маріо Кортегана заявив, що Лунін хоче продовжити контракт.

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Керівницто Реала відкрите до такого розвитку подій, але тренерський штаб має інші думки. Зокрема, у коучів є сумніви щодо рівня українця. Вчорашня гра на Монтіліві, яка завершилась поразкою 2:4 від Жирони, не дивує тренерів, адже Лунін нібито зациклений на своїх ідеях і не відкритий до впровадження нових технік і тактик.

Водночас джерела, близькі до українця, запевняють, що Андрій визнає ці недоліки, але відчуває, що потребує більше ігрового часу для відповідного прогресу.

Нагадаємо, цього сезону наш кіпер провів у футболці "бланкос" 12 поєдинків, пропустивши при цьому 13 м'ячів.

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