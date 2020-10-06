Тести Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря "синьо-жовтих" Любомира Тошича виявилися позитивними, інформує офіційний сайт УАФ. Таким чином, у розпорядженні Андрія Шевченка залишився один голкіпер – Георгій Бущан.

Шахтар отримав результати повторного тестування на коронавірус

Шеф-продюсер телеканалів "Футбол" Іван Гресько на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що це може завадити планам збірної України. Є припущення, що завтрашній спаринг проти Франції перебуває під загрозою зриву.

Нагадаємо, у складі Шахтаря СOVID-19 виявили у Тараса Степаненка та Андрія Пятова, тому "гірники" не відпустили жодного гравця до табору збірної.

"Мрію повернутися у збірну України": Артем Кравець – про новий клуб, пошуки квартири і шанси Динамо в Лізі чемпіонів