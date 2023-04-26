Наставник Реала Карло Анчелотті не міг бути задоволеним виступом команди у матчі проти Жирони (2:4).

"Тяжка ніч для такої поразки. Наша гра в захисті була поганою, це стало ключовим моментом. Сьогодні ми не грали командою, а намагалися досягнути результату завдяки індивідуальностям. Це був дуже низький рівень у всіх сенсах. У команди нервовий стан.

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Така поразка ніколи не буває приємною, але може виявитися корисною. Без стійкості оборони у цієї команди виникають проблеми. Сьогодні у нас не було звичного рівня в захисті. Якщо гравці цього не зрозуміли, я буду повторювати це щодня", – наводить слова Анчелотті Marca.

Нагадаємо, Андрій Лунін отримав шанс завдяки хворобі Тібо Куртуа, однак навряд українець може пишатися таким матчем проти команди Віктора Циганкова.

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