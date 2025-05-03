Мадридський Реал оголосив заявку на матч проти Сельти в 34-му турі Ла Ліги.

Український воротар Реала Андрій Лунін знову потрапив до заявки мадридського колективу. Склад гравців, які відправились на гру 34-го туру проти Сельти, опублікував королівський клуб в соцмережі Х.

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Джуд Беллінгем, який не зміг закінчити тренування 2 травня, також потрапив до заявки. А от бразилець Родріго вибув зі складу. Поки що не відомо, чи отримав вінгер Реала якесь пошкодження, чи Карло Анчелотті просто дав йому відпочити після напружених матчів.

Додамо, що в поточному сезоні в активі Родріго 13 голів та 10 асистів у 50 матчах за "вершкових".

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