Лунін налаштований якнайшвидше покинути Реал та хоче зробити це вже у зимове трансферне вікно, повідомляє DonBalon.

Це можливо лише за умови, якщо в Мадрид надійде пропозиція щодо українця із гарантією місця в основному складі команди. Наразі Лунін усвідомив, що місце в основі Реала для нього закрите через наявність у команді Тібо Куртуа. Якщо ж не вдасться це зробити в січні, то можливий трансфер перенесеться вже на майбутнє літо.

Варто додати, що Андрій ще жодного матчу не провів у складі Реала в цьому сезоні (мадридці зіграли 3 поєдинки в Ла Лізі). Transfermarkt оцінює Луніна у 18 мільйонів євро.

