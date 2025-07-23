На початку нового чемпіонату деякі гравці замислюються над своїм майбутнім у клубі або шукають варіанти переходу, але тепер вони отримали чітке розуміння того, що їх очікує, повідомляє Marca.

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Тренер залишив усім шанс, але чесно розставив пріоритети. Деякі футболісти, як Родріго, навряд чи багато гратимуть, інші, наприклад Браїм Діас, залишаться запасними. Є ті, хто має покращити форму, як Рауль Асенсіо. Особливу увагу приділяють Андрію Луніну – йому доведеться чекати свого моменту, який настане за певних обставин. Також є гравці, чиї позиції можуть ускладнитися через новачків – Ферлан Менді та Фран Гарсія.

Усі учасники процесу вже усвідомили свої перспективи у команді, а сезон стартує 4 серпня. Поки що не надходило пропозицій щодо трансферів. Алонсо розуміє, що для покриття потреб команди деякі гравці можуть залишити клуб, і це питання розглядають, але жодних гарантій про переходи немає, незалежно від бажань самих футболістів.

У минулому сезоні українець провів 14 матчів за Реал, у шести з яких зумів зберегти свої ворота "на нуль", пропустивши загалом 19 голів.

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