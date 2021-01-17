Український кіпер дочекався свого шансу. Іспанський ЗМІ запевняє, що Андрій Лунін дебютує за мадридський Реал вже 20 січня в матчі 1/16 Кубка Іспанії проти Алькояно.

Схоже, поєдинок 1/16 фіналу Копа дель Рей проти Алькояно таки стане прем'єрним для 21-річного Луніна за першу команду Реала в офіційних матчах. Як і прогнозували, Зінедін Зідан планує продовжити усталену практику, надавши резервному голкіперу ігрову практику в Кубку Іспанії.

''Відібрати місце в Куртуа – неможливо": провідний іспанський журналіст дав пораду Луніну

Українець все ще не отримав жодного шансу від француза, але терпіння та наполеглива робота воротаря на тренуваннях зробили свою справу. Зідан пообіцяв Луніну, що саме він захищатиме ворота Реала в протистоянні з Алькояно. Тібо Куртуа, який відіграв всі 2250 хвилин сезону (проти 0 у Луніна), отримає відпочинок, інформує Defensa Central.

Щоправда, джерело відзначає, що у словах Зідана ніколи не можна бути впевненим на 100%, але цього разу Лунін дійсно як ніколи близький до першого виходу на поле в офіційній грі "вершкових".

Нагадаємо, Лунін підписав контракт із Реалом влітку 2018-го, але з того часу так і не вийшов на поле в офіційних матчах. Натомість український воротар спробував смак низки оренд – він встиг пограти за Леганес, Вальядолід та Ов'єдо.

До слова, поєдинок Кубка Іспанії Алькояно – Реал Мадрид пройде вже у середу, 20 січня. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

"Ризикована опція": Реал зайшов на український ринок у пошуках альтернативи великій зірці