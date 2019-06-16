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Лунін: Емоції неможливо описати словами

16:33 318 Читать на русском
Лунін: Емоції неможливо описати словами
Андрій Лунін / УАФ

Голкіпер збірної України U-20 Андрій Лунін поділився враженнями від перемоги на молодіжному чемпіонаті світу-2019.

34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі
 
Лі Кан Ін 5’
5’ Лі Кан Ін
34’ Владислав Супряга
53’ Владислав Супряга
89’ Георгій Цітаішвілі

"Які емоції після перемоги у фіналі? Перший раз таке в житті. Це неможливо передати словами!

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Протягом усього чемпіонату в нас була сильна підтримка вболівальників. І на цьому матчі їх було багато", – поділився Лунін в коментарі офіційному сайту УАФ.

Нагадаємо, молодіжна збірна України здобула вольову перемогу над Південною Кореєю у фіналі чемпіонату світу-2019 завдяки дублю Супряги та голу Цітаішвілі. Андрій Лунін, до слова, визнаний найкращим воротарем турніру.

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