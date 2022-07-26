Українець на тренуванні ефектно розібрався з вінгером Марко Асенсіо.

Лунін зіграє у наступному матчі Реала, але не отримає шансу проти гранда

Іспанець пішов у пресинг поблизу володінь Луніна, але наш воротар не розгубився. Андрій п'яткою віддав красиву і точну передачу на свого партнера, який розпочав атаку.

Нагадаємо, контракт Луніна з Реалом розрахований ще на 2 роки. Воротар збірної України перебрався в мадридський клуб у 2018-му, але за цей час зіграв за першу команду тільки 5 матчів, у яких пропустив 6 голів.

Барселона мінімально обіграла Реал – космічний гол Рафіньї затьмарив дебют Лєвандовскі, масова сутичка та вирок Луніну