Лунін ефектним фінтом прибрав зірку Реала на тренуванні – відео техніки голкіпера
00:20 - Читать на русском
Воротар Реала Андрій Лунін вже дозволяє собі доволі ризиковані маневри.
Українець на тренуванні ефектно розібрався з вінгером Марко Асенсіо.
Лунін зіграє у наступному матчі Реала, але не отримає шансу проти гранда
Іспанець пішов у пресинг поблизу володінь Луніна, але наш воротар не розгубився. Андрій п'яткою віддав красиву і точну передачу на свого партнера, який розпочав атаку.
Нагадаємо, контракт Луніна з Реалом розрахований ще на 2 роки. Воротар збірної України перебрався в мадридський клуб у 2018-му, але за цей час зіграв за першу команду тільки 5 матчів, у яких пропустив 6 голів.
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