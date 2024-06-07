"Турів 15 я не бачив Сьорлота в перегонах бомбардирів. Там був фаворит Беллінгем, Лєвандовскі, Будімір з Осасуни, ще там з Хетафе нападник (Борха Майораль). Я їх розглядав основними конкурентами. Але в нього так пішло. Змінився тренер, Вільяреал почав грати по-іншому, і в Сьорлота після зимової паузи дуже добре пішло.

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Що сказав Луніну, коли зустрілися в збірній? Я йому сказав – що сталося? Якщо чесно, то добре, що Лунін стояв. Бо я подивився відео, і він у двох моментах виручив дуже сильно. Там був інший "злочинець" – Мілітао", – пожартував Довбик в інтерв'ю прес-службі УАФ.

Нагадаємо, Сьорлот у передостанньому турі Ла Ліги оформив покер Реалу і обійшов Артема на два голи. Втім, у останньому турі форвард Жирони відповів хет-триком Гранаді та в підсумку став Пічічі, оскільки зірка Вільяреала травмувався вже на 15-й хвилині матчу проти Осасуни.

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