Карло Анчелотті опинився перед серйозною проблемою з воротарями у Реалі.

Воротар Реала Андрій Лунін може пропустити матч 30-го туру Ла Ліги проти Валенсії через травму камбаловидного м'яза.

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Очікується, що він може бути поза грою до чотирьох тижнів. Проте в клубі не виключають варіанту знеболювальної ін'єкції, щоб дозволити Луніну взяти участь у зустрічі.

Журналіст The Athletic Маріо Кортегана повідомив, що рішення щодо участі українського голкіпера в поєдинку буде ухвалене після тренування, яке відбудеться сьогодні, 4 квітня.

Лунін та Куртуа поки що не виключені з можливого списку гравців на матч, який пройде 5 квітня. Початок о 17:15.

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