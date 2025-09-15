Мадридський Реал оголосив імена гравців, які потраплять до заявки на гру проти Марселя в першому турі ЛЧ.

Стали відомі імена гравців, які потраплять у заявку Реала на гру проти Марселя. Список футболістів опублікувала прес-служба Реала.

Український воротар Андрій Лунін потрапив у заявку команди Хабі Алонсо на гру. Також варто відзначити довгоочікувані повернення Джуда Беллінгема та Едуардо Камавінга після травм. Англійський півзахисник востаннє грав за "бланкос" ще 9 липня, коли мадридці поступилися ПСЖ (0:4) на КЧС. Камавінга і взагалі був відсутній в заявці команди з квітня.

Очікувано в списку відсутні імена Ферлана Менді, Антоніо Рюдігера та Ендріка. Усі вони травмовані.

Нагадаємо, що Реал зіграє проти Марселя в першому турі ЛЧ вже 16 вересня.

