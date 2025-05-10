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Мадридський Реал оголосив заявку команди на матч 35-го туру Ла Ліги проти Барселони.
Карло Анчелотті визначився зі списком футболістів, які відправились на виїзну гру проти каталонців.
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Серед гравців у заявці на матч присутній і український голкіпер Реала Андрій Лунін. 26-річний українець, як і Тібо Куртуа, вже повністю відновилися від травм і готові допомогти королівському клубу зберегти чемпіонську інтригу та скоротити відставання від першого місця.
До списку не увійшли Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Алаба, Менді та Камавінга, які досі перебувають в лазареті. Але є й гарна новина – Родріго повернувся до заявки. Оскільки у Анчелотті великі кадрові проблеми, то наставнику мадридців довелося довикликати гравців з молодіжної команди.
Додамо, що після 34-х турів Реал відстає від Барселони на 4 залікові бали в турнірній таблиці Ла Ліги. Команди також зустрічалися у фіналі Кубка Короля 26 квітня. Тоді після овертаймів перемогу з рахунком 3:2 святкували каталонці.
Гра 35-го туру Ла Ліги між Барселоною та Реалом відбудеться 11 травня. Стартовий свисток – о 17:15 за київським часом.
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