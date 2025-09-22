Лунін дізнався свою долю на наступний матч Реала в Ла Лізі – вибір Алонсо
16:20 - Читати іншою мовою
Стали відомі імена гравців, які потраплять у заявку Реала на гру проти Леванте у 6-му турі чемпіонату Іспанії.
Реал офіційно оголосив імена футболістів, які зможуть зіграти у матчі 6-го туру Ла Ліги проти Леванте.
Лунін відмовив трьом клубам й опинився у чорному списку Хабі Алонсо – таких гравців у Реалі більше нема
До списку з 24-х гравців потрапив і український воротар Андрій Лунін.
Хабі Алонсо суттєво не здивував вибором після попереднього матчу. Як і раніше, через травми не можуть зіграти Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді та Трент Александр-Арнольд.
Гра Леванте – Реал відбудеться 23 вересня о 22:30 за київським часом.
Реал з шедеврами Мілітао і Мбаппе продовжив переможну серію – Еспаньйол вперше програв в Ла Лізі, Беллінгем повернувся
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter