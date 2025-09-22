Стали відомі імена гравців, які потраплять у заявку Реала на гру проти Леванте у 6-му турі чемпіонату Іспанії.

Реал офіційно оголосив імена футболістів, які зможуть зіграти у матчі 6-го туру Ла Ліги проти Леванте.

До списку з 24-х гравців потрапив і український воротар Андрій Лунін.

Хабі Алонсо суттєво не здивував вибором після попереднього матчу. Як і раніше, через травми не можуть зіграти Антоніо Рюдігер, Ферлан Менді та Трент Александр-Арнольд.

Гра Леванте – Реал відбудеться 23 вересня о 22:30 за київським часом.

