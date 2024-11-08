Реал вже знає, на кого може розраховувати у поєдинку 13-го туру Ла Ліги проти Осасуни.

Куртуа, Чуамені, Алаба та Карвахаль пропустили нинішнє тренування "вершкових", тому Карло Анчелотті доведеться обходитись без них. Натомість Феде Вальверде тренується в загальній групі після своєї мікротравми у матчі ЛЧ проти Мілана.

"Немає виправдань": Лунін прокоментував поразку Реала від Мілана в Лізі чемпіонів

Відсутність Куртуа означає, що втретє поспіль ворота Реала захищатиме Андрій Лунін. Попередні два стали суцільним жахіттям для українця та всієї команди. Підопічні Анчелотті вдома програли Барселоні 0:4, а Мілану 1:3, хоча претензій до Луніна обмаль.

Додамо, що матч Реал – Осасуна відбудеться 9 листопада, стартовий свисток о 15:00 за київським часом.

Tchouameni, Alaba, Courtois y Carvajal, ausentes en la sesión previa a Osasuna.



Fede Valverde entrena sin problemas.



@relevo pic.twitter.com/8RPESTSY0p — Picón (@JorgeCPicon) November 8, 2024

"Якби не Лунін, нас би прибили 6 голами": суперзірки Реала заховалися за спиною українця