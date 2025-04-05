Український воротар мадридського Реала Андрій Лунін не зіграє у матчі 30-го туру Ла Ліги проти Валенсії.

У найближчому поєдинку чемпіонату ворота "вершкових" захищатиме третій за рангом голкіпер Фран Гонсалес. Андрій Лунін був у попередній заявці, але тренерський штаб мадридців вирішив не ризикувати, повідомляє El Chiringuito.

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Очікується, що основний голкіпер Реала Тібо Куртуа буде готовий повернутися на поле вже у першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти Арсенала, який відбудеться 8 квітня. У бельгійця знову були проблеми з коліном, а Лунін зазнав травми нещодавно – лікарі діагностували розрив камбалоподібного м'яза.

Нагадаємо, у нинішньому сезоні українець провів 12 матчів за Реал, пропустив 19 голів та оформив 4 "кліншити".

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