Мадридський Реал оголосив заявку на гру проти Атлетіка Більбао в 32-му турі Ла Ліги.

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Андрій Лунін неочікувано повернувся до заявки після травми камбалоподібного м'яза. Попри прогнози, український голкіпер швидко залікував травму й пропустив лише 4 матчі.

Нагадаємо, що Лунін грав з ушкодженням 1 квітня в матчі-відповіді півфіналу Кубку Короля проти Реала Сосбєдада (4:4), після чого через травму поступився місцем у воротах у наступних поєдинках Франу Гонсалесу та Тібо Куртуа.

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