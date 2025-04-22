Карло Анчелотті, ймовірно, ухвалить рішення довірити місце у воротах Реала на фінальну гру Кубка Короля Тібо Куртуа.

Лунін отримав шанс зіграти проти Барселони в фіналі Кубка Іспанії – Анчелотті ще не ухвалив фінального рішення

Хоч на прес-конференції італійський наставник говорив, що шанс зіграти в фіналі мають і Лунін, і Фран Гонсалес, бельгійський голкіпер переконав Анчелотті на тренуваннях, що він повинен вийти в основному складі, повідомляє Marca.

Початковий задум Реала полягав у тому, що в фіналі Кубка Іспанії мав зіграти Андрій Лунін. Але останні невтішні результати Реала підвищили градус майбутнього матчу, тому Анчелотті вирішив не йти на ризик, а довіритися більш досвідченому Куртуа. Тим більше, що українець лиш нещодавно повернувся до тренувань з командою після травми.

Нагадаємо, що фінал Кубка Короля між Барселоною та Реалом відбудеться 26 квітня. У випадку поразки королівський клуб може попрощатися з Карло Анчелотті.

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