Реал обрав гравців, які матимуть шанс вийти проти Валенсії у 30-му турі чемпіонату Іспанії.

Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті включив у заявку 20 гравців на зустріч проти "кажанів", повідомляє прес-служба клубу.

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На цьому тижні Мадрид сколихнула новина про травму Андрія Луніна слідом за Тібо Куртуа. Утім, на передматчевому тренуванні українець був присутнім і потрапив до заявки.

Як інформує Карлос Родрігес, якщо не станеться нічого несподіваного, Лунін вийде у стартовому складі.

Нагадаємо, Реал зіграє з Валенсією у суботу, 5 квітня. Матч розпочнеться о 17:15 за київським часом. "Вершкові" наразі перебувають на другому місці у турнірній таблиці Ла Ліги з 63 балами.

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