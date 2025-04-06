Реал оголосив заявку на перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Арсеналом.

Подолавши проблеми, спричинені кістою в задній частині коліна, основний воротар Реала Тібо Куртуа повернувся до заявки "бланкос". Це стало великим полегшенням для головного тренера Карло Анчелотті, який втратив Андрія Луніна – в українця виявилися проблеми з камбаловидним м'язом. Таким чином, воротар збірної України опинився поза заявкою на матч ЛЧ.

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Резервними воротарями Реала в цьому матчі стануть Фран Гонсалес і Серхіо Местре. Також до заявки Реала не потрапив Чуамені – він дискваліфікований. Не знайшлося там місця і для травмованих Менді з Себальйосом.

Заявка Реала на матч з Арсеналом:

Воротарі: Куртуа, Фран Гонсалес, Серхіо Местре;

Захисники: Алаба, Лукас, Вальєхо, Фран Гарсія, Рюдігер, Асенсіо, Хакобо, Лоренцо Агуадо;

Півзахисники: Беллінгем, Камавінга, Вальверде, Модріч, Арда Гюлер, Чема;

Нападники: Вінісіус, Мбаппе, Родріго, Ендрік, Браїм Діас, Гонсало.

Нагадаємо, що перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Арсенал – Реал відбудеться у вівторок, 8 квітня, початок о 22:00.