Андрій Лунін ухвалив принципове рішення щодо свого майбутнього. Воротар збірної України має намір залишитися в Реалі та поборотися за статус основного гравця з Тібо Куртуа.

Лунін може покинути Реал – королівський клуб готовий попрощатися із сімома гравцями

Як повідомляє The Athletic, Лунін не збирається шукати новий клуб і вірить, що здатен виграти конкуренцію в одного з найкращих голкіперів світу.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Реал готовий попрощатися з низкою гравців, серед яких – і український воротар. Нібито Андрій Лунін "приречений бути вічним дублером Куртуа", тому перед ним постає дилема: залишатися на лаві чи шукати нову команду для продовження кар'єри. Водночас родина українця добре почувається в Мадриді – і цей фактор може відіграти вирішальну роль у виборі самого Луніна.

Крім того, Луніна сватали в Галатасарай, однак головний тренер турецького клубу спростував ці чутки.

Зазначимо, що контракт Луніна з Реалом чинний до 2030 року.

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