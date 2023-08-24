Карло Анчелотті заявив, що в матчі 3-го туру Ла Ліги проти Сельти за мадридський Реал дебютує Кепа Аррісабалага.

Вже у п'ятницю, 25 серпня, мадридський Реал проведе матч третього туру іспанської Ла Ліги. "Вершкові" на виїзді зіграють проти Сельти.

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Наставник мадридців Карло Анчелотті визначився з основним голкіпером на завтрашній поєдинок. Місце у воротах займе новобранець королівського клубу Кепа Аррісабалага.

"Воротар на завтрашній матч? Так, це буде Кепа", – цитує Анчелотті видання AS.

Нагадаємо, що Аррісабалага приєднався до Реала на правах оренди з Челсі через важку травму Куртуа. Лунін вже встиг зіграти у 2 матчах чемпіонату, в яких пропустив 1 гол.

Підопічні Карло Анчелотті позитивно стартували у новому сезоні Ла Ліги. "Вершкові" здобули перемогу над Атлетіком з Більбао (2:0) і Альмерією (3:1).

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