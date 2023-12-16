"Хто вийде у воротах – Лунін чи Кепа? Я вже вирішив, але ще не говорив з ними. Я не хочу, щоб вони дізналися про це тут, на прес-конференції. Я спочатку поговорю з ними. Не хочу, щоб вони дізналися новини з преси. Так, вони змушують мене сумніватися, адже вони обидва дуже хороші", – цитує Анчелотті AS.

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Нагадаємо, після травми Кепи Андрій Лунін зіграв за Реал у 6-ти матчах поспіль, пропустивши 4 голи. На останню гру проти Уніона в Лізі чемпіонів вийшов вже іспанський воротар. У сезоні 2023/24 українець провів 8 поєдинків, Кепа – 14.

Матч Реал Мадрид – Вільяреал стартує у неділю, 17 грудня, о 22:00 за Києвом. Команда Карло Анчелотті посідає друге місце турнірної таблиці, відстаючи від Жирони на 2 очки. Вільяреал на цей момент посідає 14 позицію, маючи 16 балів.

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