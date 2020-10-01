Кіпер "гірників" Андрій Пятов вже перебуває у передчутті зустрічі з мадридським Реалом.

Андрій Пятов (ліворуч) і Андрій Лунін (в центрі) / УАФ

Голкіпер донецького Шахтаря Андрій Пятов одразу після жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів виклав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram фото з воротарем мадридського Реала Андрієм Луніним.

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"Андрій Лунін, чекаю в гості. Продовжимо батл у два дотики", – підписав свою світлину коуч "гірників".

Нагадаємо, Шахтар потрапив до групи В Ліги чемпіонів, де його суперниками стали мадридський Реал, міланський Інтер та менхенгладбаська Борусія.

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