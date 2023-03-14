Головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті визначився з гравцями, які можуть вийти на поле Сантьяго Бернабеу проти Ліверпуля.

Український голкіпер Андрій Лунін потрапив у заявку на матч проти мерсисайдців. Єдина вагома втрата у Карло Анчелотті – Девід Алаба, який продовжує відновлюватися після травми.

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Реал зіграє проти Ліверпуля в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 15 березня. Матч-відповідь почнеться о 22:00 за київським часом. Перша зустріч між командами закінчилась розгромом мерсисайдців з рахунком 5:2.

Андрій Лунін в цьому сезоні у футболці "вершкових" виходив на поле в 11 матчах.

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