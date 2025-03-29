"Він приїхав до нас без великого досвіду, але з чіткою метою – стати основним воротарем Реала. Це професіонал до мозку кісток. Лунін не тільки сам виріс як футболіст, а й допоміг мені стати кращим.

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Я зовсім не здивований його виступами в минулому сезоні – він готувався до цього моменту. Якщо хтось буде працювати так само наполегливо, як він, то матиме всі шанси досягти успіху.

Ми добре згуртувалися, і це допомогло Овʼєдо уникнути вильоту. Наразі конкуренція з Куртуа дає Луніну неоціненний досвід. Якщо він продовжить у такому ж дусі, то досягне ще більшого успіху", – цитує AS слова Шампаня.

Нагадаємо, Лунін виступав за Ов'єдо в 2020 році, там його конкурентом за місце в основі був Нерео Шампань.

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