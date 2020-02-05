Лунін – про розмову з Реалом: Клубу і мені потрібно, щоб я грав

Голкіпер Ов'єдо Андрій Лунін розповів про збереження контактів з Реалом та період своєї адаптації в новій команді.

"В Сегунді більше боротьби, більш жорсткий футбол, якщо порівнювати з Прімерою. Не скажу, що рівень за атмосферою, тиском, майстерністю такий же, але десь поруч. Тому очікування Сегунда повністю виправдала, все, в принципі, подобається. Ні про що не шкодую.

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До цього мені не вистачало ігрового часу, постійного ігрового ритму, а тут вже 4 матч поспіль завдяки довірі тренера я граю. Увійшов в ігровий ритм, є відчуття моменту, тому сподіваюся, що далі буде тільки краще.

З Реалом розмовляли. Як мені, так і їм потрібно, щоб я грав. Вирішили, що зараз варіант з орендою в Ов'єдо потрібен, і він досить непоганий. Сподіваюся, ми з командою зможемо досягти результату, і все буде добре", – підсумував Лунін в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, голкіпера збірної України визнали найкращим гравцем у складі Ов'єдо за підсумками січня.

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