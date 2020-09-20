Голкіпер мадридського Реала і збірної України Андрій Лунін поділився очікуваннями від нового сезону Ла Ліги, який стартує вже сьогодні, 20 вересня.

"Сезон 2020/2021 розпочинається. Перш за все, я хочу подякувати Леганесу, Вальядоліду і Ов'єдо за цей незабутній час, протягом якого у мене була можливість особисто та професійно розвиватися і, що ще краще, зустріти чудових людей.

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Я прийшов в клуб своєї мрії трохи більше двох років тому, і в цьому сезоні я здійснюю свою мрію – стати частиною команди. Я хочу подякувати своїй родині, моїй дівчині Анастасії і друзям за їхню підтримку. Завдяки ним я тут. Дякую. Вперед, Мадриде", – емоційно підписав свій пост в Instagram Андрій Лунін.

До слова, український голкіпер вперше у своїй кар'єрі потрапив до заявки мадридського Реала на матч чемпіонату Іспанії проти Реал Сосьєдада.

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