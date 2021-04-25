"Ми з ним товариші по команді. Жодної ворожості або чогось такого немає. У професійному плані він змушує мене працювати краще і більше. Розумію, що потрібно робити і скільки, щоб його витіснити.

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У побутовому плані ми товариші, є певне спілкування, коли ми їздимо на ігри, поруч сидимо за обіднім столом. Звичайно, він сильніший за мене. Але у нього за кар'єру вже 200-250 ігор на високому рівні, це досвід, стабільність і рівень. Дай бог, я проведу ті ж 250 ігор і подивимося, хто тоді буде кращий", – сказав Лунін в інтерв'ю YouTube-каналу BurBuzz.

Нагадаємо, у поточному сезоні Лунін у складі Реала провів лише один матч – в 1/16 фіналу Кубка Іспанії Андрій двічі пропустив від Алькояно і вилетів з командою з подальшого розіграшу турніру.

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