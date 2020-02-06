Лунін – наш найскладніший зимовий трансфер, ми скористалися шансом отримати топ-воротаря, – спортивний директор Ов'єдо

Спортивний директор Ов'єдо Франсеск Арнау поділився деякими подробицями переговорів щодо голкіпера Андрія Луніна.

"Наша команда стала кращою завдяки новим гравцям. Ми підписали футболістів, які здатні допомогти тут і зараз.

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Лунін став нашим найскладнішим зимовим трансфером, мені довелося заручитися підтримкою всього керівництва клубу. Ми скористалися шансом підписати топ-воротаря. Якби нам не вдалося це здійснити, то ми б нікого іншого не підписували", – наводить слова Арнау Elcomercio.

Нагадаємо, Ов'єдо орендував Луніна до кінця сезону 2019/20. Українець вже встиг здобути звання найкращого гравця команди за підсумками січня.

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