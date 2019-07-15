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Лунін – лідер голосування Golden Boy-2019

15 липня 23:19 766 Читать на русском
Лунін – лідер голосування Golden Boy-2019
Андрій Лунін / фото із соцмереж

Голкіпер Реала та збірної України Андрій Лунін став одним з претендентів на нагороду для найкращого молодого гравця світу.

Українець потрапив до списку із 80 номінантів, які поборються за звання найкращого гравця віком до 21 року. У попередньому сезоні переможцем номінації став центральний захисник Маттейс Де Лігт, який захищає кольори Аякса та збірної Нідерландів.

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Лунін впевнено лідирує у голосуванні. На вечір понеділка, 15 липня, Андрій має 18% голосів. Проголосувати за Луніна можна, перейшовши за цим посиланням.

Зауважимо, що наразі український голкіпер перебуває у Канаді, де у складі мадридського Реала продовжує підготовку до нового сезону.

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