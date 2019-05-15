Лунін 20 травня приєднається до збірної України U-20, – Петраков

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков розповів про підготовку команди до чемпіонату світу.

"У мене вже є основний склад, він завжди і був. Розуміння гри? Хлопці давно розуміють гру, ми не відходимо від своєї концепції. Нічого нового ми не вигадуємо. У нас є свої козирі і ми ними користуємося.

Лунін, Миколенко, Супряга та інші – Петраков оголосив заявку збірної України U-20 на збір перед чемпіонатом світу

Лунін? Тренер Леганеса Пеллегріно сказав, що він залишається на наступний рік. У цьому зацікавлений особисто тренер. Уже 20 травня він приєднається до нас", – цитує Петракова Xsport.ua.

Збірна України U-20 проведе 2 спаринги перед чемпіонатом світу-2019

Нагадаємо, збірна України U-20 проводить підготовку до ЧС-2019, який розпочне матчем проти США 24-го травня. 27-го числа Україна зустрінеться з Катаром, а 30-го – з Нігерією.