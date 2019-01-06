Лук'янчук: З Кішварди теж реально отримати виклик у збірну України

Захисник Кішварди Павло Лук'янчук впевнений, що отримати запрошення у збірну України можна з будь-якої команди.

"Коли я приїхав у Кішварду, там вже були Тимур Парцванія, Роман Карасюк, був Антон Шиндер. Потім прийшов Артем Мілевський. Так що у нас там пристойна українська діаспора. Багато наших, говоримо з ними на одній мові. Команда базується в прикордонній зоні, 40 кілометрів від України, біля Ужгорода.

"Ребров на хорошому рахунку в Ференцвароші, а Мілевському багато бігати не треба", – захисник Кішварди Лук'янчук

На початку сезону тренери шукали оптимальний склад, було не все зрозуміло і гладко. Прийшло 11 нових футболістів, потрібен був час. У підсумку на старті чемпіонату ми програли чотири матчі поспіль.

В кінці року вже ситуація стабілізувалася. Ми трохи вилізли з ями і знайшли свою гру. Думаю, що в другій частині чемпіонату Кишварда буде грати краще, і на українців ставка теж буде робитися.

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Думаю, що з Кішварди теж реально отримати виклик у збірну. Звичайно, мрію про це і буду робити все можливе, щоб звернути увагу тренерів. Запрошення можна отримати майже з будь-якої команди, головне – грати і показувати необхідний рівень для збірної", – цитує Лук'янчука Команда 1.